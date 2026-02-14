Региональный этап олимпиады по праву и астрономии прошел в Серпухове

На базе школы № 3 в Серпухове состоялся региональный этап Всероссийской олимпиады школьников по праву и астрономии. Участниками стали ученики не только из Серпухова, но и из других муниципалитетов Подмосковья.

Олимпиадные задания по праву потребовали от школьников глубоких знаний, эрудиции и внимательности. Участники продемонстрировали владение правовой терминологией, умение анализировать нормативные акты и применять теоретические знания на практике. Успешное выполнение таких заданий требует не только школьной подготовки, но и самостоятельного изучения дополнительных материалов.

Задания по астрономии выходили далеко за рамки школьной программы: юные таланты решали сложные расчетные задачи, работали с картами звездного неба и показывали высокий уровень подготовки. Для многих участников олимпиада стала возможностью проверить свои силы перед выпускными экзаменами и поступлением в профильные вузы.

Школа № 3 традиционно выступает площадкой для проведения интеллектуальных состязаний регионального уровня. Организаторы отмечают стабильно высокий интерес школьников к предметным олимпиадам и рост уровня подготовки участников.