Региональный этап музыкального фестиваля прошел в Дмитрове

Мероприятие состоялось 7 февраля в доме творчества «Радуга». В нем приняли участие 22 коллектива из 12 муниципалитетов области.

Этап фестиваля-конкурса ансамблей и оркестров духовых инструментов проводился в рамках областного фестиваля «Юные таланты Московии».

На торжественном открытии с приветственным словом к музыкантам обратились начальник Управления образования администрации Дмитровского округа Татьяна Малинникова и начальник отдела Областного центра развития дополнительного образования и патриотического воспитания детей и молодежи Лариса Земцева.

Участники выступили в четырех номинациях: оркестры и ансамбли духовых инструментов, а также оркестры и ансамбли народных инструментов. Глава округа Михаил Шувалов поздравил конкурсантов, отметив, что такие события раскрывают творческий потенциал, помогают находить друзей и наставников, а также сохраняют музыкальные традиции.

Мероприятие стало значимым культурным событием, объединившим молодых исполнителей со всего Подмосковья.