Региональный этап международной технической конференции прошел в Богородском округе

Региональный этап Международной конференции «Старт в инновации — 2025» прошел в Центре образования № 8 Богородского городского округа. Ребята представили проекты по исследовательскому, инженерному и техническому направлениям.

«Старт в инновации» — это возможность окунуться в научное сообщество ведущего технического университета России — Московского физико-технического института и создать собственный научно-исследовательский проект.

Конференция в Богородском округе стала частью олимпиады второго уровня «Старт в науку» и дала школьникам возможность поступить на факультеты института или получить 100 баллов по единому государственному экзамену по математике или физике.

В научном мероприятии принял участие 31 обучающийся из Богородского округа, а также из Владикавказа, Улан–Удэ, Липецкой, Челябинской областей. Результаты регионального этапа будут известны к 10 марта. Заключительная ступень конференции пройдет в очном формате в городе Долгопрудный с 24 по 27 марта.