Региональный этап конкурса волонтеров Подмосковья прошел в Лобне
Целью конкурса амбассадоров регионального движения «Волонтеры Подмосковья» является отбор лидеров, которые будут развивать добровольческое движение и вовлекать в него новобранцев. В Лобне собрались победители муниципальных этапов состязания.
Каждый участник выполнил конкурсное задание, включающее презентацию, рассказ о своем волонтерском опыте и предложения по развитию движения.
«Я уже немало лет помогаю в своем городе. И поэтому я решила, прочему бы мне не идти дальше. Познакомиться с ребятами из всех городов Подмосковья. И, конечно же, быть лучшей!» — поделилась волонтер из Лобни Лейла Абдуллаева.
Вместе с молодежью активное участие в волонтерском движении принимает люди старшего поколения, для которых это не просто способ занять свободное время, а возможность передать ребятам свой опыт и почувствовать себя полезными и востребованными.
Во время регионального этапа конкурса будущие амбассадоры учатся выступать перед аудиторией, узнают, как эффективно работать с социальными сетями, осваивают навыки проведения тренингов и мастер-классов. Программа также включает групповые дискуссии и индивидуальные выступления. По итогам эксперты определят 100 лучших участников. Именно они примут участие в специальной образовательной программе, которая поможет им стать настоящими амбассадорами добра.
«Волонтерское движение — это такая огромная сила, которая помогает на местах людям и помогает развивать наше Подмосковье. Поэтому в каждом округе мы хотим иметь таких агентов влияния, которые будут движущей силой развития наших волонтеров», — отметила первый заместитель министра информации и молодежной политики Московской области Ольга Гребенщикова.
Волонтерская организация Лобни — одна из самых сильных в области. Она объединяет тысячи добровольцев, тех, кто бескорыстно помогает людям и всегда готов прийти на помощь. Волонтеры поддерживают ветеранов, инвалидов и воспитанников детских домов, собирают гуманитарную помощь для участников СВО, заботятся о бездомных животных, участвуют в субботниках, помогают в организации праздников, форумов и спортивных соревнований. Поэтому лобненским активистам есть чем поделиться с коллегами со всего Подмосковья.
Движение «Волонтеры Подмосковья» насчитывает более 58 тысяч человек. Добровольчество стало для них стилем жизни. И чтобы движение росло и развивалось, нужны лидеры, которые смогут зажечь идеями добра своих друзей и знакомых. Именно такие ребята получат сертификаты амбассадоров, чтобы делиться знаниями, запускать новые проекты и бескорыстно помогать людям.