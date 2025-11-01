Региональный этап конкурса волонтеров Подмосковья прошел в Лобне

Целью конкурса амбассадоров регионального движения «Волонтеры Подмосковья» является отбор лидеров, которые будут развивать добровольческое движение и вовлекать в него новобранцев. В Лобне собрались победители муниципальных этапов состязания.

Каждый участник выполнил конкурсное задание, включающее презентацию, рассказ о своем волонтерском опыте и предложения по развитию движения.

«Я уже немало лет помогаю в своем городе. И поэтому я решила, прочему бы мне не идти дальше. Познакомиться с ребятами из всех городов Подмосковья. И, конечно же, быть лучшей!» — поделилась волонтер из Лобни Лейла Абдуллаева.

Вместе с молодежью активное участие в волонтерском движении принимает люди старшего поколения, для которых это не просто способ занять свободное время, а возможность передать ребятам свой опыт и почувствовать себя полезными и востребованными.

Во время регионального этапа конкурса будущие амбассадоры учатся выступать перед аудиторией, узнают, как эффективно работать с социальными сетями, осваивают навыки проведения тренингов и мастер-классов. Программа также включает групповые дискуссии и индивидуальные выступления. По итогам эксперты определят 100 лучших участников. Именно они примут участие в специальной образовательной программе, которая поможет им стать настоящими амбассадорами добра.