Региональный этап конкурса уличной культуры и спорта пройдет в Ногинске 15 июня

Региональный этап единственной в мире международной конкурс-премии уличной культуры и спорта «Кардо» пройдет в Ногинске 15 июня. В отборочном этапе примут участие свыше 300 спортсменов.

Мероприятие, которое организует Министерство информации и молодежной политики Московской области совместно с организацией «Россия — страна возможностей», состоится в Центральном парке города.

Участники будут состязаться в следующих направлениях: воркаут, брейкинг, скетбординг, трикинг и BMX.

Подмосковье в этом году стало одним из лидеров по числу заявок на участие – поступило 88 анкет.

Представить регион в гранд-финале, который состоится в августе в Ставрополе, смогут восемь победителей отборочного тура.