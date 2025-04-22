Региональный этап конкурса «Сердце отдаю детям» стартовал в Подмосковье

В школе № 10 в Реутове начался региональный этап всероссийского конкурса профессионального мастерства «Сердце отдаю детям». Его цель — поддержать талантливых преподавателей и воспитателей, повысить престиж их профессий и популяризировать наставничество. Участниками соревнований стали 45 педагогов из 28 муниципалитетов Подмосковья.

Претендентам на победу будет необходимо пройти несколько этапов: пройти интервью, организовать мастер-классы по теме «Времен связующая нить…» и поучаствовать в импровизационном командном проекте. Об этом передают в министерстве образования региона.

Конкурс включает девять номинаций и охватывает разные направление работы дополнительного образования, включая обучение детей с инвалидностью. Также педагоги будут соревноваться в номинациях «Профессиональный дебют» и «Наставничество».

Региональный этап продлится пять дней. Победители в каждом направлении примут участие в суперфинале. Там определят абсолютного победителя.