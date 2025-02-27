Региональный этап конкурса профессионального мастерства прошел в Серпухове

В досуговом центре «Юность» в Серпухове прошел муниципальный этап конкурса «Советник года — 2025». Участниками мероприятия стали 11 советников директора по воспитанию и взаимодействию с детскими общественными объединениями, представляющих образовательные учреждения городского округа.

Конкурс объединил специалистов, которые не только владеют глубокими знаниями, но и искренне преданы делу воспитания подрастающего поколения. Советники директора играют ключевую роль в реализации программ воспитательной работы, становясь наставниками для школьников и поддерживая их социальные инициативы.

В рамках конкурса участники представили видеоролики, демонстрирующие их профессиональные достижения и педагогический подход через взгляд детей. Особое внимание жюри уделяло тому, как советники взаимодействуют с учащимися и помогают им раскрыть свой потенциал.

Победители муниципального этапа будут представлять городской округ на региональном уровне, где продолжат бороться за звание лучшего советника года.