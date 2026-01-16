Региональный этап конкурса «Наследие нации» пройдет в Раменском в феврале. В нем примут участие дети и подростки, которые выступят с номерами, направленными на укрепление традиционных ценностей.

Проект направлен на развитие интереса к изучению культуры народов России через творчество и образовательные программы. В рамках фестиваля с 2024 года прошло 42 отборочных этапа, в которых участвовали 572 организации и более 10 тысяч человек из Калуги, Твери, Воронежа, Костромы, Мурманска, Раменского, Мытищ, Пушкино и других.

В прошлом году финал фестиваля прошел 14 декабря в Мытищах. Он собрал конкурсантов из 12 регионов. Всего — 550 человек.

Региональный отборочный этап состоится 21 февраля в Раменском.

«Проведение фестиваля оказывает положительное влияние на развитие молодого поколения, повышение интереса к изучению культуры, укрепление традиционных ценностей и на развитие туризма, так как география участников конкурса постоянно расширяется», — подчеркнули организаторы.

На фестиваль пригласили учащихся детских школ искусств, досуговых центров, а также творческие коллективы и отдельных исполнителей.