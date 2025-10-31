Региональный этап конкурса амбассадоров «Волонтеров Подмосковья» прошел в Лобне

Региональный этап конкурса амбассадоров движения «Волонтеры Подмосковья» прошел в Лобне. На нем встретились 200 самых активных добровольцев со всего региона.

В региональном этапе конкурса приняли участие лучшие активисты, прошедшие внутренний отбор. Для этого они продемонстрировали свой опыт, защитили презентации и предложили свои инициативы по развитию местных волонтерских штабов.

«Ребята горят желанием менять жизнь вокруг: кто-то плетет маскировочные сети, а кто-то дарит детям настоящие новогодние чудеса. Именно из таких разных, но очень важных дел складывается единое мощное добровольческое движение Подмосковья. Наша задача — помочь каждой из этих инициатив реализоваться и найти своих последователей», — отметила министр информации и молодежной политики Московской области Екатерина Швелидзе.

В рамках регионального этапа ребята решали практические задания, посещали групповые дискуссии и разбирали актуальные кейсы. В командах они создавали социальные проекты и улучшали навыки публичных выступлений.

Результатом обучения станет «Добрый урок» — просветительский проект, который ребята разработают и тиражируют по школам и другим образовательным учреждениям. Занятия будут направлены на вовлечение молодежи в волонтерскую деятельность.

Эксперты определят 100 самых лучших работ. Их объявят на образовательном интенсиве 14–15 ноября.