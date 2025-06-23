Региональный этап фестиваля сбережений и инвестиций прошел в Звенигороде

Семья-победитель регионального этапа фестиваля сбережений и инвестиций в Звенигороде Одинцовского городского округа отправится представлять Московскую область на всероссийском уровне в сентябре на площадке Финансового университета в Москве. Финалисты посетят экскурсии и мастер-классы.

Чтобы побороться за звание самой финансово грамотной семьи страны, участникам пришлось выложиться на максимум — показать навыки в управлении финансами, личным и семейным бюджетом. В квесте семьям помогала «сберегательная книжка» — маршрутизатор по локациям игры.

Одни из участников фестиваля — семья Костевых. Пока родители отвечали на вопросы о криптовалюте, дети вспоминали уроки обществознания — как возникли деньги и экономика.

«Самое главное, чтобы в этом мероприятии, семейном фестивале, поучаствовали мои дети — с пользой провели этот день», — рассказал отец семейства Дмитрий Костев.

На регистрации участники получили сберегательную книжку, не настоящую, а интерактивную. В ней несколько локаций квеста. Каждый этап игры был на определенную тему: накопления, инвестиции, управление семейным бюджетом и программа долгосрочных сбережений.

Фестиваль проходит в три этапа: муниципальный, региональный и федеральный. В самом первом отобрали 22 семьи из Подмосковья и только одна из них отправится представлять Московскую область на всероссийском уровне в сентябре на площадке Финансового университета в Москве.

В прошлом году фестиваль собрал участников из 23 субъектов, а в этом — к конкурсу присоединились еще шесть регионов. География проекта расширяется, а значит, и число семей, желающих блестяще разбираться в финансах, с каждым годом растет.