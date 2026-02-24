Региональный этап фестиваля робототехники пройдет в Одинцове

Организаторы подготовили соревновательную программу для участников от 7 до 23 лет. Школьники и студенты, увлеченные конструированием, смогут проверить силы в разных категориях. Новичкам подойдет номинация «Мой первый проект», а опытным сборщикам роботов предстоит показать мастерство в классических дисциплинах.

«Мы ждем команды со всей Московской области. Каждый найдет направление по душе: от интеллектуальных игр до зрелищных поединков», — рассказали в оргкомитете фестиваля.

Любителей стратегического мышления ждет «Кубок IQ» с дисциплиной «Кубы и башни». Для тех, кто предпочитает скорость, проведут гонки по траектории в категории «Следование по линии». Особый интерес у зрителей вызовут бои роботов. В «Сумо» участники выступят в весовых категориях до 400 граммов и до одного килограмма. Точность и стратегию потребуется проявить в соревнованиях «Кегельринг».