Региональный этап фестиваля по борьбе среди школьников пройдет в Подмосковье 20 октября

Региональный этап всероссийского фестиваля «Борьба в школу» пройдет 20 октября в Химках. Победители представят Подмосковье в финале в Москве с 9 по 12 декабря.

На фестивале пройдут соревнования для юношей и девушек 2011-2013 годов рождения по трем дисциплинам: вольная, греко-римская и женская борьба.

Почетными гостями станут заслуженный мастер спорта России, серебряный призер Олимпиады 2016 года Валерия Коблова, заслуженный тренер России, президент Федерации спортивной борьбы Московской области Армен Григорян, мастер спорта СССР по вольной борьбе Игорь Панчук и другие.

Фестиваль состоится при участии партии «Единая Россия» по федеральному проекту «Спорт — норма жизни».

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