Региональный этап Единой школьной лиги по волейболу стартовал в Балашихе

Фото: Пресс-служба администрации г.о. Балашиха

Балашиха стала площадкой для игр Восточной конференции по волейболу среди девушек, там начался региональный этап Единой школьной лиги Московской области. На паркете встретились сильнейшие команды из семи округов Подмосковья.

В Балашиху приехали победители Школьных лиг своих округов — сильнейшие в своих муниципалитетах. Они уже прошли отборочные этапы и заслужили право выступать на региональном уровне. Среди них спортсменки из Коломны, Королева, Ступина, Щелкова, Домодедова и Орехово-Зуева.

Старт сезона Школьной лиги состоялся в Балашихе 31 октября 2024 года. В рамках этого масштабного проекта свои команды представили 179 общеобразовательных учреждений региона. Более 10 тысяч школьников борются за выход в финал и призовые места, что делает соревнования не только увлекательными, но и важными для развития юношеского спорта.

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