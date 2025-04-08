Региональный этап Единой школьной лиги по волейболу стартовал в Балашихе

Балашиха стала площадкой для игр Восточной конференции по волейболу среди девушек, там начался региональный этап Единой школьной лиги Московской области. На паркете встретились сильнейшие команды из семи округов Подмосковья.

В Балашиху приехали победители Школьных лиг своих округов — сильнейшие в своих муниципалитетах. Они уже прошли отборочные этапы и заслужили право выступать на региональном уровне. Среди них спортсменки из Коломны, Королева, Ступина, Щелкова, Домодедова и Орехово-Зуева.

Старт сезона Школьной лиги состоялся в Балашихе 31 октября 2024 года. В рамках этого масштабного проекта свои команды представили 179 общеобразовательных учреждений региона. Более 10 тысяч школьников борются за выход в финал и призовые места, что делает соревнования не только увлекательными, но и важными для развития юношеского спорта.