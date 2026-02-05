Региональный этап чемпионата профмастерства начался в Серпухове

Губернский колледж в Серпухове в третий раз принимает на своей площадке региональный этап соревнований «Профессионалы-2026». Честь городского округа защищают кинологи Виолетта Суфля и Юлия Тукум.

Участникам чемпионата необходимо пройти комплекс испытаний: провести медосмотр собаки, составить идеальный рацион, продемонстрировать социализацию питомца и отточенные навыки поиска. Победители соревнований будут представлять Московскую область на следующем этапе чемпионата.

Выпускники Губернского колледжа работают в правоохранительных органах, внося свой вклад в безопасность страны. В 2926 году в образовательном учреждении откроется специальность «Правоохранительная деятельность» и будут готовить служебных собак для нужд МВД, Росгвардии, судебных приставов.

«Колледжу — спасибо за организацию и теплый прием. Участникам — уверенности, выдержки и победы», — сказал глава Серпухова Алексей Шимко.