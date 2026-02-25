Региональный этап чемпионата профмастерства начался в Реутове

В реутовском центре оборонно-промышленной подготовки подмосковного колледжа «Энергия» 23 февраля стартовал региональный этап чемпионата «Профессионалы». Учебное заведение входит в число наиболее активных членов областного отделения Союза машиностроителей России.

Соревнования проходят по четырем компетенциям. Участники продемонстрируют мастерство в токарных работах на станках с числовым программным управлением, цифровой метрологии, облачных технологиях и сварочных работах.

В ходе состязаний участникам предстоит выполнить комплекс практических заданий.

Кроме того, конкурсанты продемонстрируют владение различными методами сварки и профессиональными приемами работы.

«Каждая локация в колледже оснащена всем необходимым для объективной оценки профессиональных навыков и творческого потенциала участников», — пояснил директор учреждения Константин Подоляк.