Региональный этап чемпионата профмастерства начался в Раменском округе

Сначала ребятам предложили заняться разработкой интерактивного контента. На выполнение задачи отвели два часа. Директор АНО «Движение вверх», главный эксперт регионального этапа Всероссийского чемпионата «Профессионалы» Наталья Постнова рассказала, что участникам нужно было придумать игру на основе на основе фотографий и этикетажа.

Затем каждый конкурсант готовил экскурсии для разной аудитории: от семей с детьми до парфюмеров. Ольга Воробьева представила экскурсию о корсетах и панье. Для девушки рассказывать о музейных экспонатах не в новинку — она уже имеет опыт проведения экскурсий. Ольга признается, что это дело прежде всего — для души. Поэтому наград не ждет, для нее важнее участие и повышение навыка.