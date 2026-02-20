Региональный этап чемпионата профмастерства начался в Раменском округе
Соревнования прошли в школе № 15 поселка Быково. Участники регионального этапа чемпионата «Профессионалы» встретились, чтобы выяснить кто лучший в «Музейной педагогике».
Сначала ребятам предложили заняться разработкой интерактивного контента. На выполнение задачи отвели два часа. Директор АНО «Движение вверх», главный эксперт регионального этапа Всероссийского чемпионата «Профессионалы» Наталья Постнова рассказала, что участникам нужно было придумать игру на основе на основе фотографий и этикетажа.
Затем каждый конкурсант готовил экскурсии для разной аудитории: от семей с детьми до парфюмеров. Ольга Воробьева представила экскурсию о корсетах и панье. Для девушки рассказывать о музейных экспонатах не в новинку — она уже имеет опыт проведения экскурсий. Ольга признается, что это дело прежде всего — для души. Поэтому наград не ждет, для нее важнее участие и повышение навыка.
Эксперты оценивали профессиональное мастерство юных музейных педагогов, раскрытие темы, установление контакта с экскурсантами и детальный рассказ об экспонатах.
В другие соревновательные дни участники смогут разработать проект музейного мастер-класса и поработать над виртуальной выставкой. Лучших конкурсантов отметят на церемонии награждения 27 февраля.