Региональный этап чемпионата «Профессионалы» завершился в Раменском колледже

Региональный этап чемпионата «Профессионалы» прошел на базе Раменского колледжа со 2 по 6 февраля. Участники соревновались в системах умного дома, обслуживании роботов и других дисциплинах.

Как рассказали в региональном Минобразования, на протяжении трех дней участники демонстрировали свои навыки в разных компетенциях. Среди них были системы умного дома, мехатроника, прототипирование и обслуживание мобильных робототехнических систем, спасение на акватории, полимеханика и автоматизация, а также электроника.

После завершения соревнования конкурсантов поздравили с успешным прохождением испытаний.

«Участие в чемпионате требовало от конкурсантов не только глубоких технических знаний, но и способности работать в условиях ограниченного времени», — отметили в министерстве.

Итоги регионального этапа чемпионата подведут 20 февраля.

Движение «Профессионалы» реализуют в рамках федерального проекта «Профессионалитет» нацпроекта «Молодежь и дети».