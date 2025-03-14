Региональный этап чемпионата «Профессионалы» завершился в Подмосковье

Региональный этап всероссийского чемпионата по профмастерству завершается в Московской области. В нем приняли участие 20 студентов колледжа «Подмосковье», шесть из которых показали особенно высокие результаты.

Активное участие в чемпионате «Профессионалы» приняли студенты колледжа «Подмосковье». На базе учреждения прошли соревнования по 13 компетенциям.

Больших успехов достиг школьник из Солнечногорска Максим Петров. Под руководством наставника Яны Антоновой он занял первое место в хлебопечении.

Высокие результаты также показали шесть студентов «Подмосковья». Они получили первые места в парикмахерском искусстве, графическом дизайне, хлебопечении, экспедировании грузов, цифровом дизайне, а также в документационном обеспечении управления и архивоведении. Теперь ребята примут участие в межрегиональном этапе, который пройдет с 1 по 30 апреля.