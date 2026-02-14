Региональный этап чемпионата «Профессионалы» стартовал в Серпухове

Серпуховской колледж стал площадкой для проведения регионального этапа чемпионата «Профессионалы» — 2026. Соревнования по компетенциям в сфере цифровых технологий и автоматизации продлятся с 9 по 28 февраля.

Участникам предстоит продемонстрировать свои навыки в решении реальных производственных кейсов. Перечень компетенций охватывает широкий спектр отраслей: от классических направлений, таких как сварка и строительно-отделочные работы, до высокотехнологичных сфер, включая гостиничный сервис и IT-направления.

На площадке Серпуховского колледжа особое внимание будет уделено цифровому блоку. Студенты посоревнуются в компетенциях «Цифровая трансформация», «Автоматизация бизнес-процессов организаций» и «Программные решения для бизнеса». Выполнение заданий требует не только теоретических знаний, но и умения применять их на практике в условиях, приближенных к реальным рабочим процессам.

Чемпионат «Профессионалы» выполняет важную социально-экономическую задачу, выступая связующим звеном между системой образования и реальным сектором экономики. Соревнования не только способствуют популяризации рабочих профессий, но и служат эффективной платформой для профессионального роста молодежи. Победители регионального этапа получат возможность представить Подмосковье на федеральных соревнованиях.