Региональный этап чемпионата «Профессионалы» прошел в Реутове

Одной из главных площадок соревнований стал колледж «Энергия», главный корпус которого расположен в Реутове. Лучших профессионалов определяли в четырех компетенциях: «Лазерные технологии», «Облачные технологии», «Токарные работы на станках с ЧПУ» и «Цифровая метрология».

Участие в чемпионате приняли не только студенты из Реутова, но и представители других городских округов Подмосковья. Целью соревнований было повышение квалификации специалистов в различных отраслях экономики.

Соревнования по «Облачным технологиям» включали задачи по выявлению и устранению проблем в информационно-коммуникационных системах, а также разработку решений для резервного копирования данных.

В компетенции «Лазерные технологии» участники демонстрировали навыки работы с лазерными установками, разрабатывали технологические процессы и выполняли компьютерное моделирование систем автоматизации.

В направлении «Цифровая метрология» конкурсантам нужно было показать профессиональные навыки в организации контроля качества продукции на промышленных предприятиях. А в компетенции «Токарные работы на станках с ЧПУ» участники выполняли программирование станков и изготовление сложных деталей с высокой точностью.