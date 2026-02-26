Региональный этап чемпионата «Профессионалы» начался в Серпухове

Региональный этап всероссийского чемпионата «Профессионалы» начался в Губернском колледже в Серпухове. На нем студенты продемонстрируют свои навыки и знания в области физической культуры, спорта и фитнеса.

Как рассказали в региональном Минобразования, на церемонии открытия с обращением к участникам выступила первый заместитель директора колледжа Татьяна Молчанова. Главный эксперт чемпионата Дмитрий Сергеев пожелал всем успехов.

В рамках праздника прошел концерт ансамбля танца «Славянский лик» и студентов колледжа.

Региональный этап чемпионата продлится до 28 февраля на 56 образовательных площадках. В нем примут участие более 1,7 тысячи человек. Они будут соревноваться более чем в 300 компетенциях. Их работы оценят 300 экспертов.