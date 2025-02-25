Региональный этап чемпионата «Профессионалы» начался в Реутове

Соревнования по профессиональному мастерству проходят на базе колледжа «Энергия». Участники выступают в двух компетенциях: облачные и лазерные технологии.
В торжественной церемонии открытия приняли участие сотрудники образовательных организаций и промышленных предприятий, в том числе менеджер компетенции «Лазерные технологии» Николай Насонов, главный эксперт компетенции Евгений Новиков и представитель ВПК «НПО машиностроения» Михаил Толпекин. Ведущие специалисты отрасли провели для конкурсантов и зрителей мастер-классы.
В основной программе соревнований участникам предстоит продемонстрировать навыки в области работы с облачными и лазерными технологиями. Оценивать работы будут эксперты из профильных компаний и образовательных учреждений.
Подведение итогов и церемония закрытия чемпионата состоятся 28 февраля. Победители регионального этапа будут представлять Подмосковье на всероссийском уровне, а также получат дополнительные карьерные перспективы в высокотехнологичных отраслях.
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