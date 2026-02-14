Региональный этап чемпионата по профмастерству прошел в Раменском

Площадкой для состязаний стал дорожно-строительный техникум округа. Участники из 12 учреждений Подмосковья соревнуются в управлении экскаватором, бульдозером, автогрейдером и других компетенциях.

Среди конкурсантов чемпионата «Профессионалы» — студентки Раменского техникума Варвара Солдатова и Дарья Федоренкова. Варвара мечтает стать единственной девушкой, победившей на всероссийском этапе, и уже сейчас уверенно выполняет сложные упражнения: от разлива воды ковшом до технической диагностики машины. Дарья, которую вдохновил пример деда-экскаваторщика, демонстрирует точность в забрасывании мячей в ведро.

Как отметил член судейской коллегии чемпионата Александр Мшецян, техникум выбран площадкой неслучайно: его студенты участвовали в строительстве ЦКАД, трассы М-12 и отсыпке насыпи для будущей скоростной дороги Москва — Санкт-Петербург. Участие в таких проектах подтверждает высокий уровень подготовки.

Итоги регионального этапа подведут в ближайшее время. Победители представят Подмосковье на всероссийских соревнованиях.