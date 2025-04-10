Региональный этап чемпионата по профмастерству прошел в Ногинске

Ногинский колледж принял региональный этап чемпионата по профессиональному мастерству «Абилимпикс» среди людей с инвалидностью и ограниченными возможностями здоровья. Участники демонстрировали свои навыки в компетенциях «Веб дизайн» и «Сетевое и системное администрирование».

Около 50 конкурсантов в трех категориях — студенты, специалисты и школьники из Подмосковья — соревнуются в течение двух дней. По итогам регионального этапа будут определены шесть призовых мест: по три в каждой категории для обеих компетенций. Победители, занявшие первое место, получат возможность участвовать в межрегиональном этапе чемпионата.

Чемпионат «Абилимпикс» направлен на профессиональную ориентацию и трудоустройство людей с инвалидностью и ограниченными возможностями здоровья. Его основные задачи — мотивировать участников к получению профессионального образования, содействовать их трудоустройству и социокультурной инклюзии в обществе.

Проведение регионального этапа чемпионата в Ногинске предоставляет молодым талантам с особенностями здоровья возможность продемонстрировать свои профессиональные навыки, получить опыт участия в соревнованиях и, возможно, пройти в следующий тур. Это важный шаг на пути к их успешной самореализации и интеграции в трудовую сферу.