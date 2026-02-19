Региональный этап чемпионата по профмастерству прошел в Коломне

пресс-служба администрации городского округа Коломна
Фото: пресс-служба администрации городского округа Коломна

Колледж «Коломна» уже во второй раз стал площадкой для проведения регионального этапа Всероссийского чемпионата «Профессионалы». 17 февраля на базе учебного заведения стартовали соревнования по компетенции «Промышленная механика и монтаж».

Участники соревнований — учащиеся четырех подмосковных колледжей. На площадках чемпионата встретились 8 сильнейших конкурсантов и 10 опытных экспертов, многие из которых — победители и призеры состязаний прошлых лет. Студенты-конкурсанты в течение нескольких дней продемонстрируют десяти наставникам-экспертам свое мастерство, точность и быстроту в обработке и сборке деталей, выполняя модули конкурсного задания.

Испытания регионального этапа включают в себя пять модулей. Участники должны справиться с каждым из них. Учитывается время и качество выполнения задания.

«Ребятам будет нужно выполнить конкурсное задание, состоящее из пневматических и механических схем, собрать и сварить механический модуль, выполнить центровку и балансировку роторных агрегатов, сделать наладку токарного станка. Очень многогранная компетенция», — рассказал главный эксперт конкурса Антон Ромашкин.

Победители регионального этапа войдут в сборную Московской области и смогут показать свои способности на межрегиональном уровне.

