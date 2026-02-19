Региональный этап чемпионата по профмастерству прошел в Коломне

Колледж «Коломна» уже во второй раз стал площадкой для проведения регионального этапа Всероссийского чемпионата «Профессионалы». 17 февраля на базе учебного заведения стартовали соревнования по компетенции «Промышленная механика и монтаж».

Участники соревнований — учащиеся четырех подмосковных колледжей. На площадках чемпионата встретились 8 сильнейших конкурсантов и 10 опытных экспертов, многие из которых — победители и призеры состязаний прошлых лет. Студенты-конкурсанты в течение нескольких дней продемонстрируют десяти наставникам-экспертам свое мастерство, точность и быстроту в обработке и сборке деталей, выполняя модули конкурсного задания.

Испытания регионального этапа включают в себя пять модулей. Участники должны справиться с каждым из них. Учитывается время и качество выполнения задания.

«Ребятам будет нужно выполнить конкурсное задание, состоящее из пневматических и механических схем, собрать и сварить механический модуль, выполнить центровку и балансировку роторных агрегатов, сделать наладку токарного станка. Очень многогранная компетенция», — рассказал главный эксперт конкурса Антон Ромашкин.

Победители регионального этапа войдут в сборную Московской области и смогут показать свои способности на межрегиональном уровне.