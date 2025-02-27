Региональный этап чемпионата по профмастерству начался в Подмосковье

Региональный этап чемпионата «Профессионалы» продолжается в подмосковном колледже «Энергия» в Реутове, Балашихе и Богородском округе. на этой неделе участники покажут свои знания еще по четырем направлениям.

На этой неделе конкурсанты покажут свои знания в правоохранительной деятельности, рекламе, лазерных и облачных технологиях, сообщили в Минобразования Подмосковья. Они будут демонстрировать навыки в течение трех соревновательных дней.

«Конкурсанты на площадках колледжа решают задачи, приближенные к реальному производству. Конкурсное задание состоит из нескольких модулей и включает лазерную резку, точечную сварку, моделирование цифрового двойника. Демонстрируя профессиональные умения и навыки, конкурсанты пилят кабель-каналы и монтируют силовое осветительное электрооборудование», — отметили в министерстве.

Эксперты проекта также встретились для обсуждения перспектив развития чемпионатного движения

Победители регионального этапа выступят на отборочных соревнованиях и поборются за звание лучших в финале.