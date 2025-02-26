Региональный этап чемпионата по профмастерству начался в Губернском колледже в Серпухове

Губернский колледж не первый год становится площадкой для чемпионата по профессиональному мастерству «Профессионалы». В этот раз соревнования пройдут по четырем компетенциям.

Собравшихся поприветствовал директор Губернского колледжа, Народный учитель Российской Федерации Александр Лысиков, а также председатель Совета депутатов, заслуженный тренер России Михаил Шульга.

Как отметил Александр Лысиков, ребята из Серпухова участвуют в чемпионате по 20 компетенциям на разных площадках Подмосковья. Школьники и студенты уже выиграли восемь призовых мест.

Программа состязаний по профмастерству включает несколько модулей, например, «Вовлечение населения в занятия фитнесом» и «Проведение занятий физической культурой и спортом». Юноши и девушки продемонстрируют свое мастерство в различных заданиях: разработают фитнес-марафон, проведут судейство спортивных игр и другое.

Отметим, что чемпионат «Профессионалы» в Подмосковье уже идет в самом разгаре. Участники показывают свои умения и навыки по более чем 200 компетенциям в основной категории и более чем сотне компетенций в категории «Юниоры». Конкурс охватывает различные сферы: от IT до декоративно-прикладного искусства. Губернский колледж в городском округе Серпухов — одна из ключевых площадок чемпионата.