Региональные соревнования по робототехнике прошли в Королеве

В субботу в Детском технопарке «Кванториум» в Королеве прошли региональные открытые соревнования «КосмоRobots» в номинации «Лунный путь». В рамках турнира юные инженеры программировали собственных роботов и выполняли специальные задания. Об этом сообщили в Минобразования МО.

Каждый сконструированный робот должен был преодолеть препятствия, перенести груз и справиться с другими поставленными задачами.

Победителем стал Егор Федоров из Детского технопарка «Кванториум» Королева, серебро и бронзу забрали Серафим Шкуров из реутовской школы № 10 и Слава Барановский из Центра развития творчества детей и юношества Краснознаменска.

Всем участникам вручили памятные призы.

В ведомстве отметили, что помимо этой номинации участники соревновались и в других треках, таких как STEAM WeDo, «Уборщик», «Неизвестная конструкция» и представляли работы на выставке творческих проектов «Доступные Технологии». Конкурсы дали возможность продемонстрировать технические навыки и креатив, пообщаться и обменяться знаниями и идеями.