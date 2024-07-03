Региональные награды за волонтерскую деятельность вручили в Подмосковье

Благодарности Мособлдумы за волонтерскую деятельность вручили коммерческим организациям, которые оказывают поддержку семьям участников специальной военной операции. Мероприятие прошло по поручению заместителя председателя Мособлдумы, руководителя фракции КПРФ Александра Наумова.

Депутат Александр Наумов отметил, что поколение детей войны играет важную роль в передаче истории России следующим поколениям, так как ветеранов Великой Отечественной войны с каждым годом остается все меньше в живых.

Он выразил благодарность руководителям компаний, оказывающих помощь детям войны, за вклад в патриотическое воспитание молодежи. Кроме того, Александр Наумов отметил, что организации на регулярной основе помогают в отправке грузов в зону СВО.

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