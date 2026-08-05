Региональному сосудистому центру в Королеве исполнилось пять лет

Региональный сосудистый центр в Королеве, открытый в 2021 году на базе городской больницы, отметил свой пятый день рождения. Центр объединяет отделения кардиологии, неврологии, реанимации и других специализированных направлений.

За время работы врачи оказали помощь 25 000 пациентам с нарушениями сосудистой проходимости, 18 000 из них получили экстренную помощь. Руководитель центра Руслан Гайфулин подчеркнул, что создание центра было необходимо для оказания высокотехнологичной помощи пациентам с острыми сердечно-сосудистыми заболеваниями.

При поддержке Министерства здравоохранения Московской области центр приобрел ангиограф — специальный рентген-аппарат для исследования сосудов и сердца. С его помощью хирурги проводят малоинвазивные вмешательства. В мае 2026 года в больнице появился еще один такой аппарат, что позволило увеличить объем помощи и разделить потоки пациентов на плановую и экстренную помощь.

Ежедневно в отделение обращаются около 15 пациентов из разных городов: Королев, Щелково, Фрязино, Фряново, Лосино-Петровский, Пушкино, Ивантеевка, Мытищи. Всего за месяц это более 400 человек. В центре работает 35 врачей, которые проводят внутрисосудистые операции и устанавливают стенты тоньше человеческого волоса.