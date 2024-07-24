Региональная стажировка муниципальной команды из ЛНР началась в Подмосковье

Обучение глав муниципальных образований ЛНР по программе РАНХиГС «Команда Донбасса и Новороссии. Муниципальный уровень» пройдет в Подмосковье. Главная цель тренингов — научить представителей новых регионов применению эффективных практик для обеспечения развития, комфорта и безопасности для жителей.

Московская область принимает активное участие в очном образовательном модуле программы как регион-лидер по привлечению инвестиций, цифровизации государственных услуг, созданию и внедрению новых управленческих практик на уровне местного самоуправления. Опыт Подмосковья успешно используют и другие субъекты страны.

«В Московской области принят свод алгоритмов и стандартов, которые помогают систематизировать работу и добиваться хороших результатов. Основа любого развития — правильная коммуникация. Люди ждут открытого общения и простых, понятных мер по повышению качества жизни», — рассказала вице-губернатор Подмосковья Мария Нагорная.

Образовательная программа продлится три дня — гости выслушают доклады глав муниципальных образований, посетят городские округа, Фонд капитального ремонта, предприятия, объекты благоустройства, чтобы познакомиться с реализацией технологий на практике.

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