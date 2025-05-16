Региональная олимпиада по безопасности жизнедеятельности прошла в Луховицах

Региональная олимпиада по основам безопасности и защите Родины прошла на базе Луховицкого аграрно-промышленного техникума 14 мая.

Олимпиаду посвятили 80-летию Победы и 85-летию системы СПО, рассказали в Минобразования Подмосковья. В ней приняли участие студенты девяти колледжей и техникумов региона. Они проверили теоретические знания и практические навыки в области доврачебной помощи и умения действовать в чрезвычайных ситуациях.

Первое место на олимпиаде занял Сергей Петров из Луховиц, второе — Сергей Осокин из Раменского, третье — Леонид Ломако из Воскресенска.

В ведомстве добавили, что олимпиада способствовала повышению мотивации студентов, а также патриотическому воспитанию.