Региональная математическая неделя «Вершина» завершилась в Подмосковье

Заключительный этап региональной математической недели «Вершина» состоялся в Корпоративном университете развития образования Московской области. В финальной части турнира собралось 50 капитанов команд, ставших победителями на муниципальном этапе.

Математическая неделя началась 1 декабря, в День математика. Школьный этап проходил с использованием приложения «Моя школа», в котором приняли участие 293 тысячи учащихся 5–10 классов из Подмосковья.

На муниципальном этапе организовали командную эстафету, в ходе которой каждый участник решал задачи, ответы на которые становились условиями для следующих заданий команды.

Финальный этап включал три тура, в рамках которых школьники работали над повышенными по сложности математическими задачами, решали нестандартные задания и отвечали на вопросы, связанные с общей математической эрудицией.

По итогам финала определили пятерку победителей. Среди них оказались Анастасия Насритдинова из Королева, Иван Чаплыгин из Можайска, Анна Сидоренко из Серпухова, Семен Григорьев из Химок и Арина Озерова из Фрязина.

12 декабря победители вместе со своими командами посетят Центр управления полетами в Королеве, где смогут пообщаться с космонавтами, находящимися на борту Международной космической станции.