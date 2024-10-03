Региональная льгота помогла многодетной семье из Коломны газифицировать дом

Раньше дом Нагорновых отапливался электрическим котлом, поэтому зимой счета за электричество нередко превышали 15 тысяч рублей.

В Министерстве энергетики Московской области рассказали, что газ до границ участка семье провели в рамках программы «Социальная газификация». А вот работы на территории, которые оплачиваются заявителем, выполнили по региональной льготной программе.

С начала действия региональных льгот на газификацию принято уже семь тысяч заявок от жителей Подмосковья. Мера поддержки доступна для 17 категорий граждан. Узнать больше можно на сайте.

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