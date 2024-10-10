Регбисты клуба «ВВА-Подмосковье» сразятся за кубок Оболенского 12 октября

Игроки регбийного клуба «ВВА-Подмосковье» примут участие в матче за кубок Оболенского. Соревнования пройдут в Самаре 12 октября.

В борьбе за трофей сразятся две команды: сборная России и команда легионеров чемпионата России по регби, известная как «Российские Барбарианс». В составе национальной сборной на поле выйдут Александр Иванов, Александр Белослудцев и Ислам Абдулкадиров, а за «Российские Барбарианс» сыграет Михаил Бабаев.

Матч начнется 12 октября в 14:30 по московскому времени на стадионе «Солидарность Самара Арена». Бесплатные билеты на событие можно получить по ссылке.

В прошлом году команда «Российские Барбарианс» одержала победу над сборной России со счетом 25:21 и завоевала первый в истории кубок Оболенского.

Матч проводится в рамках федерального проекта «Спорт — норма жизни», который входит в национальный проект «Демография».

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