Регбисты из Ногинска выиграли серебро на всероссийских соревнованиях

Команда спортсменов из Ногинска заняла второе место на всероссийских соревнованиях по регби. Турнир прошел среди мальчиков до 15 лет.

Как сообщили в Министерстве физической культуры и спорта Московской области, в четвертьфинале коллектив ногинской спортивной школы олимпийского резерва победил юных спортсменов Московской академии регби «Зеленоград» со счетом 0:19.

В финале регбисты из Подмосковья встретились с клубом «Приморец Олимпийские-Надежды» из Санкт-Петербурга. И снова победа — регбисты из Ногинска выиграли со счетом 17:15.

В матче за главный трофей команда сражалась со спортсменами ЦСКА из Москвы. Команда из Подмосковья уступила армейцам со счетом 0:5 и заняла второе место.

Всероссийские соревнования по регби прошли с 8 по 11 июня в Зеленограде на стадионе «Московской академии регби».

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