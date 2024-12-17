Регбистки из Лосино-Петровского победили в межрегиональном зимнем турнире

В Саранске завершился межрегиональный «Зимний турнир» по регби-7, в котором приняли участие 12 команд девочек из разных уголков России. Городской округ Лосино-Петровский на турнире представили команды «Олимп-1» и «Олимп-2».

По итогам турнира чемпионский титул завоевала команда «Олимп-1», которая в финале одержала победу над хозяевами соревнований — сборной Мордовии. Это стало настоящим триумфом для юных спортсменок из Лосино-Петровского. Команда «Олимп-2» завершила турнир на восьмом месте, также показав достойную игру.

«Это такие классные эмоции! Наша команда стала лучшей и победила. Мы так много тренировались с девочками, и это того стоило. Первое место! Непередаваемые ощущения! Хочу сказать огромное спасибо нашему тренеру за то, что верит в нас и поддерживает. Я ни разу не пожалела, что выбрала именно регби. Это самый эмоциональный вид спорта!» — поделилась своими впечатлениями участница команды «Олимп-1». Турнир стал настоящим праздником спорта, дружбы и командного духа.