Регбистки из Лосино-Петровского победили на межрегиональном турнире

Соревнования по регби-7 среди девушек до 15 и до 17 лет прошли с 13 по 15 марта в Краснодаре на стадионе «Труд». Участие в них приняли две команды из спортивной школы округа «Олимп».

По итогам выступлений команда «Олимп-1» завоевала первое место, уверенно обыграв сильных соперников — сборную Ростовской области, команду из Сочи и хозяев турнира, «Динскую». Четвертой финишировала вторая команда округа — «Олимп-2». Юные спортсменки продемонстрировали слаженную командную работу, тактическую грамотность и волю к победе в каждом матче.

Лучшими игроками в своих командах признаны Кира Михайлова («Олимп-2») и Алиса Ефимова («Олимп-1»).

Через неделю в Ногинске пройдет второй тур первенства Московской области по регби-7 среди девушек до 16 лет. На этих состязаниях команде из Лосино-Петровского предстоит защищать титул чемпиона региона.