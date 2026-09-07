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    Реестр операторов по обращению с медицинскими отходами создали в Подмосковье

    Фото: Источник: пресс-служба Министерства по содержанию территорий и государственному жилищному надзору Московской области

    С 1 сентября в Московской области начал действовать единый реестр организаций, занимающихся транспортировкой и обезвреживанием медицинских отходов. О новых правилах формирования базы данных рассказали в Министерстве по содержанию территорий и государственному жилищному надзору региона.

    Основанием для запуска системы стали постановление правительства.

    Юридическим лицам для включения в перечень необходимо направить данные по утвержденной форме на официальную электронную почту министерства.

    После проверки информации на соответствие требованиям уполномоченный орган опубликует сведения на сайте ведомства.

    Ознакомиться с актуальным списком допущенных к работе операторов можно будет в открытом доступе.