Редкую птицу чернозобую гагару заметили в Подмосковье

Прошедшая зима вошла в историю метеонаблюдений как вторая по мягкости за весь период учета в Подмосковье. Необычайное тепло привело к тому, что в регионе стали чаще встречать редких птиц.

Орнитологи в новом номере журнала «Московка» сообщили, что некоторые пернатые раньше либо пролетали транзитом, либо вообще не появлялись в холодное время года.

Так, в Богородском округе, Химках и Воскресенске зафиксировали несколько особей чернозобых гагар – вида, который крайне редко остается зимовать в средней полосе.

Наблюдатели также сообщили о неожиданных встречах с красношейной и серощекой поганками у берегов Учинского водохранилища и в других местах. Эти птицы раньше замечали только во время сезонных миграций. Белые цапли, традиционно улетающие на юг, в этом году остались зимовать в Москве и Воскресенске.

Особый интерес вызвали лебеди-кликуны, замеченные в Бисеровском и Лотошинском рыбных хозяйствах, а также под Зарайском.

Кроме того, в Московской области встретили черноголового хохотуна и длинноносого крохаля.

Ученые полагают, что если температура зимой продолжит расти, видовое разнообразие зимующих в регионе птиц может существенно увеличиться.