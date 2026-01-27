Редкую опухоль яичника удалили беременной пациентке в Ленинском

В Видновском перинатальном центре врачи успешно провели высокотехнологичную операцию беременной пациентке с опухолью яичника, которая могла осложнить течение беременности. Состояние пациентки и плода после вмешательства удовлетворительное.

«В гинекологическое отделение в плановом порядке поступила 24-летняя женщина на сроке 13-14 недель беременности. Новообразование было выявлено еще на пятой неделе во время ультразвукового исследования и за время наблюдения значительно увеличилось — его размер превысил 15 сантиметров, а объем содержимого составил более одного литра. С учетом возможных рисков было принято решение о проведении лапароскопической операции», — рассказал заведующий гинекологическим отделением центра Николай Соваев.

По словам врачей, опухоли яичников во время беременности встречаются крайне редко — примерно в одном случае на тысячу женщин. Операция была выполнена с применением современных малоинвазивных технологий, что позволило сохранить беременность и минимизировать риск осложнений.

После вмешательства пациентка находилась под постоянным медицинским наблюдением. В настоящее время ее состояние оценивается как удовлетворительное, беременность пролонгирована, и женщина готовится к выписке.