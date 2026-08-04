Редкое заболевание печени выявили у беременной пациентки в Серпухове

В инфекционный стационар Серпуховской больницы поступила беременная женщина с выраженными симптомами поражения печени. Благодаря совместной работе специалистов нескольких медицинских учреждений Подмосковья врачи смогли поставить точный диагноз и подобрать лечение, позволившее сохранить беременность.

За несколько дней до обращения в больницу пациентка почувствовала слабость, тяжесть и дискомфорт в правом подреберье, у нее снизился аппетит. Однако больше всего женщину встревожили пожелтение кожи и белков глаз, а также потемнение мочи. С этими симптомами она обратилась за медицинской помощью.

Первые результаты обследования показали серьезные нарушения работы печени: показатели АЛТ и АСТ были превышены в десятки раз, а уровень билирубина достиг критически высоких значений. Врачи столкнулись с непростой задачей — необходимо было одновременно учитывать состояние будущей мамы и безопасность ребенка.

Специалисты в первую очередь исключили вирусные гепатиты, которые часто становятся причиной подобных симптомов. Однако анализы не подтвердили наличие инфекции. Тогда врачи начали рассматривать другие возможные причины тяжелого поражения печени.

Под подозрение попал аутоиммунный гепатит — редкое заболевание, при котором иммунная система атакует собственные клетки печени.

«Коварство этой болезни в том, что она встречается нечасто, а ее проявления легко спутать с другими, более распространенными состояниями. Поставить такой диагноз непросто даже вне беременности, а у будущей мамы задача значительно усложняется. Гормональная перестройка организма может менять картину анализов и скрывать истинную причину заболевания», — рассказала заведующая инфекционным стационаром Елена Синило.

Учитывая сложность случая, специалисты Серпуховской больницы привлекли к консультации коллег из других медицинских учреждений региона. В обсуждении участвовали врачи Серпуховского родильного дома, Московского областного перинатального центра, Национального медицинского исследовательского центра акушерства, гинекологии и перинатологии имени академика В. И. Кулакова, а также главный внештатный инфекционист Московской области.

Для выработки единой тактики лечения организовали телемедицинский консилиум. По его итогам пациентку перевели в многопрофильный стационар МОНИКИ, где провели дополнительное обследование, подтвердили диагноз «аутоиммунный гепатит» и назначили терапию, допустимую при беременности.

Лечение позволило добиться положительной динамики. Состояние женщины улучшилось, беременность удалось сохранить, а ребенок продолжил развиваться. После стабилизации пациентку выписали под наблюдение врачей по месту жительства.

«Хочу обратиться к будущим мамам: не игнорируйте тревожные симптомы. Если появилась необычная слабость, тяжесть в правом боку, а тем более пожелтение кожи или глаз — необходимо сразу обратиться к врачу. Своевременная помощь позволяет сохранить здоровье и мамы, и ребенка», — отметила Елена Синило.