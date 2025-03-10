Редкий советский спорткар «Юна» выставили на продажу в Истре

Раритетную машину «Юна», собранную в 1980-х братьями Станиславом и Юрием Алгебраистовыми, продают в Истре в одном из онлайн-приложений. Всего построили четыре таких машины, однако сохранилась только эта.
Юна является родственником другого советского DIY-проекта — спортивного купе Сатана, созданного братьями Щербиниными. Эти машины также не вышли в серийное производство и остались в четырех экземплярах. Несмотря на внушительный возраст, автомобиль «Юна» находится в хорошем состоянии и на ходу. Истринскую машину зарегистрировали в Госавтоинспекции, она имеет все необходимые документы.
Первоначально автомобиль сконструировали на базе ГАЗ, но со временем детали заменили на иностранные. Владелец выставил машину на продажу за четыре миллиона 250 тысяч рублей. Но при этом может сделать потенциальному покупателю скидку.
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