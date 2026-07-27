Точное время появления Оленьей луны в июле названо в Подмосковье

В ближайшие вечера жители Подмосковья смогут наблюдать уникальное астрономическое явление — Оленью Луну. В Комитетет лесного хозяйства региона отметили, что во вторник и среду спутник Земли поднимется над горизонтом, создавая иллюзию огромного красноватого шара.

Это явление обусловлено особенностями земной атмосферы, которая «растягивает» диск Луны, создавая полную иллюзию, что до кратеров можно дотянуться рукой.

Оленья Луна получила свое название от североамериканских индейцев, которые связали полнолуние с отрастанием новых рогов у самцов оленей в июле.

Точное время для наблюдения за явлением:

вторник (28 июля) — восход в 20:43;

среда (29 июля) — встречаем в 20:58.

Эффект гигантской Луны длится всего несколько минут, пока она поднимается над горизонтом, поэтому удобную точку обзора лучше занять заранее.

Для наблюдения за явлением достаточно выглянуть в окно, выйти на балкон или устроить вечернюю прогулку. Это отличная возможность зарядиться космической энергией и загадать желание, ведь говорят, что «рогатая» Луна исполняет их с особым энтузиазмом.