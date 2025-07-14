Редкий краснокнижный чилим расцвел в водоемах Подмосковья

В водоемах Московской области зацвел рогульник плавающий, известный также как чилим или водяной орех. Растение считается редким и занесено в Красную книгу Подмосковья, сообщили в Минэкологии региона.

Водное растение однолетнее, оно любит тепло и пойменные водоемы, например, старицы или затоны. Его плоды созревают к концу лета и остаются на дне в течение зимы.

Важно, что рогульник плавающий фильтрует воду и улучшает ее качество, поэтому требует бережного отношения и защиты.

В ведомстве отмечают, что сейчас чилим можно увидеть на территории заказника «Озеро Сосновое и его окрестности», а также памятников природы «Озеро Осетриное с водяным орехом» и «Озеро Ситное с водяным орехом».

Другие места произрастания рогульника плавающего отмечены на карте Московской области.