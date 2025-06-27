Редкий дальневосточный гриб обнаружили в лесу возле поселка Ашукино

Во время уборки сухостоя в Тютчевском участковом лесничестве возле поселка Ашукино в Пушкинском округе специалисты сделали несколько необычных находок. Сначала их внимание привлекло гнездо певчего дрозда с яйцами голубого цвета.

Принадлежность жилища сразу выдали характерное для этого вида птиц отсутствие подстилки и слой глины, нанесенный на стенки.

Еще более ценной находкой стал трутовик Швейница — гриб, типичный для дальневосточных хвойных лесов, но редко встречающийся в Подмосковье. Этот вид обычно растет на корейской сосне, сибирской ели и различных видах пихты.

«Несмотря на активную урбанизацию, расширение городов и поселков, в небольших лесных массивах еще можно встретить такие вот приятные сюрпризы», — прокомментировал находки инженер-лесопатолог Игорь Крайнов.