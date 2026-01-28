Редких для региона птиц заметили в Балашихе

Местная жительница сфотографировала в лесу щуров которых также называют финскими петухами. Последний раз этих пернатых наблюдали в Московской области более века назад.

Преимущественно эти пернатые населяют хвойные леса таежной зоны. По словам орнитолога, перемещение щуров за пределы привычных мест обитания чаще всего вызвано сокращением пищевых ресурсов, изменением климата или увеличением числа хищников. Вероятной причиной их появления в Балашихе стал недостаток пищи на прежней территории.

Самец щура отличается ярким оперением: малиновая голова, спина и грудь контрастируют с серым брюшком. Самка окрашена скромнее — в желто-горчичные тона, что делает ее менее заметной в природе.

При встрече с этими птицами важно их не беспокоить: не пугать, не пытаться поймать, не разрушать места их кормления и отдыха, а также избегать использования вспышки при фотографировании.