Редкие водяные лилии зацвели на Круглом пруду в Ленинском округе

В музее-заповеднике «Горки Ленинские» началось цветение нимфей. Жители и гости округа могут любоваться ими с середины лета до самой осени.

Нимфеи, или водяные лилии, по праву считаются королевами прудов. Период цветения одного цветка составляет всего четыре–пять дней, но бутоны распускаются постепенно, поэтому любоваться кувшинками можно с июня по сентябрь.

Круглый пруд появился на этой территории 200 лет назад при генерал-майоре Александре Писареве. Сегодня он — одна из ключевых достопримечательностей музея-заповедника.

В разные годы пруд изображали на своих полотнах классики живописи: Витольд Бялыницкий-Бируля, Александр Моравов, Александр Соханов и другие. Два года назад в музее-заповеднике началась экологическая реабилитация водоемов. В рамках акции «Вода России» здесь очищают берега и сохраняют уникальную флору.

Помимо лилий, на территории исторического парка растут другие уникальные растения. Каждый месяц лета для посетителей проводят экскурсии по программе «Цветы и травы» с ботаником Дмитрием Донсковым.