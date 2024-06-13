Редкие орхидеи заметили в лесах Подмосковья

Фото: Комитет лесного хозяйства Московской области

Любку двулистную и пальчатокоренник Фукса обнаружили в Орехово-Зуевском лесничестве. Это орхидеи, которые внесены в список редких и уязвимых растений Московской области.

В Подмосковье немало растений семейства орхидных (еще его называют ятрышниковым). К концу июня отцветает Любка двулистная или «белая фиалка». Изящное растение зацветает на седьмой год жизни или позже. Семя прорастает только при заражении его определенным видом гриба. Цветок находится под охраной в Подмосковье и некоторых других регионах России.

Фото: Комитет лесного хозяйства Московской области

На полянах и во влажных участках леса можно заметить пальчатокоренник Фукса. Цветки этой орхидеи мелкие, с фиолетовым узором. Пестрая окраска самого нижнего лепестка ярче, она привлекает множество насекомых.

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