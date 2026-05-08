Редкие фото и семейные архивы. Выставку к годовщине Победы открыли на заводе «Экспокабель» в Подольске
Уличная выставка «Аллея памяти» к 81-й годовщине Победы открылась на заводе «Экспокабель» в Подольске. На ней представили редкие фотографии техники времен Великой Отечественной войны и семейные архивы.
Выставка «Аллея памяти» стала первым подобным проектом предприятия. Сотрудники и посетители завода смогут ознакомиться со сведениями о военной технике и личными историями героев войны. Увидеть редкие фотографии можно будет до 15 мая.
Экспозицию поделили на две части. Первая посвящена технике, ставшей символом Победы. Это как машины, созданные специально для нужд армии, так и гражданские авто.
Вторая часть выставки связана с семейными историями сотрудников завода. Они поделились личными архивами: фотографиями, документами и письмами своих родственников, которые участвовали в боевых действиях.
На заводе рассчитывают, что в будущем к проекту присоединится еще больше сотрудников.
Экспозицию разместили на открытой части территории «Экспокабеля», поэтому ознакомиться с ней могут все желающие.